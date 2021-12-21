KANAL D Sadakatsiz'in başrolü Burak Sergen alkolün dozunu kaçırdı yere kapaklandı!

KANAL D Sadakatsiz dizisinin başrolü Burak Sergen hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü sırada eşinin ihanetine uğramasının ardından özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sergen önceki akşam iki kadın arkadaşıyla evine girerken zor anlar yaşadı. Alkolün dozunu kaçırdığı için yere kapaklanan oyuncu, iki kadın arkadaşının yardımıyla güçlükle yerden kaldırılabildi.

Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü esnada eşinin ihanetine uğrayan oyuncu Burak Sergen önceki akşam iki kadın arkadaşıyla evine girerken ayakta durmakta güçlük çekti. Alkolün dozunu kaçırdığı için yere kapaklanan oyuncu, iki kadın arkadaşının yardımıyla güçlükle yerden kaldırılabildi.





Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, önceki akşam evine girmek isterken zor anlar yaşadı. Eşinin ihanetiyle sarsılan oyuncu, iki kadın arkadaşıyla görüntülendi.









Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan haber göre, iki kadın arkadaşıyla evine gelen Burak Sergen, alkolün dozunu kaçırınca yere kapaklandı. Yerden kalkamayan oyuncunun yardımına ise kadın arkadaşları koştu. Karşılarında basın mensuplarını gören kadınlar, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemezden Burak Sergen de düştüğü yerden kalkmak için çaba sarf etti.







Düştüğü yerden kaldırılan ve alkolün etkisiyle konuşmakta güçlük çeken Burak Sergen, basın mensuplarının iki kadını sorması üzerine "Onlar benim kardeşim" cevabını verdi.

















