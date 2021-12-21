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Güldür Güldür oyuncusu doları ti'ye aldı! Giray Altınok: 110 liraya hükümeti deviriyordum

Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok, doların yükselişine ilişkin bir video yayınladı. Videoda pilotu canlandıran Altınok, uçağın kalkış ve inişi süresinde doların artışını ti'ye aldı.

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybederken dün euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı. Dolar/TL 20 Aralık günü 17,85'i aşarak aşarak rekor kırdı. Euro ise 20 TL'nin üzerini gördü. Son olarak, Show TV'de yayınlanan absürt komedi programı Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Giray Altınok, doların yükselişine ilişkin bir video yayımladı.  Giray Altınok’un sosyal medya hesabından yayımladığı video izlenme rekoru kırdı. Pilotu canlandıran Altınok, uçağın kalkış ve inişi süresinde doların artışını ti'ye aldı. Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

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