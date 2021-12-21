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Tuncay Mollaveisoğlu evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü!

Doların bir anda düşüşe geçmesiyle birlikte Tele1 sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alan tanıdıkları olduğunu söyleyerek üzüntüsünü ifade etti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği güven konuşmasıyla, döviz değer kaybetti. 1 dolar 18 lira bandındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından dolar gece saatlerinde 12 liraya kadar düştü.

Doların yükseldiği süreçte çok sayıda kişinin evlerini satıp dolar aldığı belirtilirken, bu durum Tele1 canlı yayınına da konu oldu.

Program sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, kendi tanıdıkları arasında evlerini satıp dövize yatıranlar olduğunu aktararak üzüntüsünü ifade etti.

"Benim tanıdığım 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı"

Mollaveisoğlu, "17 liradan, 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar. Benim tanıdığım, 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı. E şimdi bu gece birden 13 liraya düştü. Bu sefer de inanılmaz bir dolarizasyon olduktan sonra tekrar TL'ye dönülmesi için bir takım adına faiz denilmeyen faiz artışı yapıldı." açıklamasında bulundu.

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