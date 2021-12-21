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Mersin Erdemli ilçesinde otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın şok yaşadı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Savrulup tabelaya çarparak yaralanan köpek, sekerek bölgeden uzaklaştı. Olayı görüp şok yaşayan kadın, dizlerinin üzerine çöktü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Çeşmeli Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Savrulan köpek, refüjdeki tabelaya çarptı. Köpek, daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı.

Karşı şeritte park halindeki araçta kazaya tanık olan kadın inip olay yerine koştu. Üzüntüden dizlerinin üzerine çöken kadın, bir süre arkasından durdurmaya çalıştığı köpeğin uzaklaşması üzerine bölgeden ayrıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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