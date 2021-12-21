Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu

Türkiye ekonomisini fındık ve Nutella ile eleştirdi: Hayranıysanız stok yapın!

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Nar kırma ritüeli 21 Aralık'ta neden yapılır neden kar kırılır?

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