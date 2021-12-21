Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni konuşmasında kültür sanatın önemine vurgu yaparak "2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır" dedi.
Ödül alan isimler
Bilim Kültür: Teoman Duralı
Müzik: İdil Biret
Görsel Sanatlar: Alev Ebuziyya
Sinema: Cüneyt Arkın
Edebiyat: Gürbüz Azak
Kaligrafi: Ethem Çalışkan
Sahaflık: İbrahim Manav
Vefa Ödülü: Kemal Tahir