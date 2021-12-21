Bungalov evde korku dolu anlar! Kendilerini dışarı attılar

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov ev alevlere teslim oldu. Evde konaklayan çift ise kendilerini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen çiftin konakladığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark ederek kendilerini dışarıya atan çift durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bungalov evi kapladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.