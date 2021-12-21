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CHP

Kılıçdaroğlu: Hazine'de olmayan bir parayla garanti verdiler, gizli faizin dik âlâsını uyguladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:, Türk lirasına teşvik içeren paketi eleştirerek “Garibanın bankada dövizi olanı fonladığı bir düzeni getirdiler.” iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'yeni finansal alternatif' olarak açıkladığı adımlar kapsamında TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması konusunda, Kılıçdaroğlu, "Hazine'de olmayan bir parayla garanti verdiler, gizli faizin dik âlâsını uyguladılar. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzeni getirdiler. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak... Nass bunun neresinde?" dedi. 

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