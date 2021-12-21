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Cüneyt Özdemir'den itiraf: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlerle ilgili konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Erdoğan, her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TL mevduatına kur farkı' başta olmak üzere açıkladığı yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirlerle dolar ciddi bir düşüş yaşadı.

Vatandaşlar dolar bozdurmak için sistemleri kilitlerken YouTube'deki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan, her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı" ifadelerini kullandı.

Kenan Taş da Özdemir'e, "Ben de beklemiyordum" yanıtını verdi.

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