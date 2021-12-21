Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu halay çekti! Doların düşmesiyle ilgisi yok

Doların sert çakılması sonrası bazı yerlerde vatandaşlar sokaklarda davullu zurnalı halay çekerek kutlama yaptı. O görüntülerin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sokakta vatandaşlarla halay çektiği bir görüntü sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Peki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu neden halay çekiyordu?..

Dolar ve altının çok sert çakılmasının ardından vatandaşlar sokaklara dökülerek halaylar çekip kutlama yaptı. Sokaklardan gelen görüntüler devam ederken sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sokakta vatandaşlarla birlikte halay çektiğe bir görüntü sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Bir kullanıcının "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doların düşüşünü Bayburt'ta halayla kutladığına dair görüntüler" diyerek paylaştığı görüntülen sosyal medyayı salladı. Gerçekten de görüntülerde Şahap Kavcıoğlu beraberindekilerle birlikte halay çekiyordu.

Görüntüler yeni değil Anayasa referandumundan...

Ancak söz konusu görüntülerin yeni olmadığı görüldü. Görüntülerin, 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumundan olduğu ve referandumda "rekor" oranda "Evet" oyunun çıktığı Bayburt'tan olduğu fark edildi. Hatta, o dönem AK Parti Bayburt Milletvekili de olan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'de "evet" oyunun en çok çıktığı il olan Bayburt'ta bu sonuçları kutlamak için sokağa çıkmış ve bunu da sosyal medya hesabından #ŞampiyonBayburt etiketiyle paylaşmıştı.