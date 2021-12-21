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FLASH TV Al Sana Haber'de Sisi ve Nihat Doğan arasında 'Erdoğan' gerginliği

FLASH TV'de canlı yayınlanan Al Sana Haber programında, Sis lakaplı moderatör Seyhan Soylu ve yorumcu Nihat Doğan arasında 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ile ilgili çıkan tartışmada atmosfer gerildi.

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışma yaşandı.

Programda Nihat Doğan ile Seyhan Soylu arasında gerginlik çıktı.

Nihat Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nas çıkışını eleştirdi, moderatöe Soylu'ya yüklendi. Seyhan Soylu da karşılık verince ortam gerildi. 



Konu Hülya Avşar'dan Erdoğan'a gelince...

Programın son bölümünde Hülya Avşar'ın Türkiye ekonomisine ilişkin tepki çeken "Gerekirse simit yeriz" açıklamasını masaya  yatıran moderatör Seyhan Soylu ve Nihat Doğan arasındaki diyalog birdenbire 'Erdoğan kavgası'na dönüştü!



'HDP'ye oynuyorsun anladık'

Nihat Doğan'a 'Erdoğan konusunda hassas' olduğunu belirtip uyaran Sisi, Nihat Doğan'ın kendisine 'dalkavuk' iması yapması üzerine 'HDP'ye oynuyorsun anladık' dedi. Birden tansiyon tavan yaptı.

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