Nureddin Nebati'den kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması

TÜRKİYE'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL vadeli mevduat için, "Gerçek kişilerin tamamı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ne zaman isterse istesin yararlanabilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.

Bakan Nebati, kur korumalı TL vadeli mevduat için, "Gerçek kişilerin tamamı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ne zaman isterse istesin yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.