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Cübbeli Ahmet Hoca'dan cemaatine uyarı! Aşı olsunlar mı olmasınlar mı? Olurlarsa hangi aşıyı olsunlar?

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs aşısıyla ilgili cemaat mensuplarını uyardı. 3. doz aşıların yaptırılmasını isteyen Cübbeli Ahmet Hoca, hatırlatma dozu olarak da BioNTech aşısının tercih edilmesini tavsiye etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesaplarından "Üçüncü Doz Aşısı Çıkanlar Hemen Olsun mu?" başlıklı bir video yayınladı. Videoda Cübbeli Ahmet, vatandaşlardan korona virüs aşısının 3. dozunu da olmalarını istedi. Cübbeli Ahmet, Prof. Dr. Ahmet Gül'ün de kendisine yolladığı mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hocam aşıya teşvik açısından her türlü desteği veririm, maalesef inanan insanlar arasında bilimsel temeli olmayan açıklamalar nedeniyle aşılanmamış, bu nedenlerle yoğun bakımda izlenen ve vefât eden çok sayıda kişi var.

Aşıların koruyuculuğu konusunda tereddüt yok, yan etkiler konusunda da bugün îtibâriyle milyonlarca kişiden toplanmış veriler var. Şimdiye kadar hiçbir aşı için olmadığı kadar yakından tâkip edildi ve ciddî kabûl edeceğimiz bir yan etki yok.

Tesiri konusunda bu kadar net olan bir uygulama için aleyhte yapılan açıklamaların vebâli var diye düşünüyorum. Bu aşıların tesirleri âşikâr olmakla berâber etki süreleri de uzun değil.

O nedenle özellikle pandeminin yükselişte olduğu ve yeni bir dalganın içine girdiğimiz zamanda hatırlatma dozu aşılama önem taşıyor. Hatırlatma dozu olarak da BioNTech aşısının tercih edilmesini, özellikle de hastalığı ağır geçirme riski olan kişilerde daha fazla koruma sağlaması nedeniyle tavsiye ediyorum."

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