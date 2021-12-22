BIST 1.878
DOLAR 12,52
EURO 14,15
ALTIN 719,34
GÜNCEL

Habertürk'te Cem Küçük ile Ersan Şen'in dolar kavgası! Cem Küçük "Noldu Ersan Şen" diye sordu

TÜRK lirasına (TL) döviz kuru güvencesi konuşulduğu Habertürk TV ekranlarındaki Açık ve Net programında konuklar Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen arasında sinirler gerildi.

Habertürk TV ekranlarındaki Açık ve Net programında Türk lirasına (TL) döviz kuru güvencesi konuşuldu. Programda konuklar Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışmalar yaşandı.

Cem Küçük, "Sayın Ersan Şen'in tüm argümanları çöktü. 'Sıcak para girmeden dolar düşmez' demişti, yanıldı. Hem faiz hem döviz düşüyor. Verecek cevabı yok. Bu çok iyi bir sistemdir. Ekonomi iyiye gidiyor, milletin ekonomisi düzeliyor. Moralin bozulmasın" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Destan 6. bölüm fragmanı
Destan 6. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme
Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme
Kırmızı Oda 57. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 57. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 27. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 27. bölüm fragmanı
Nureddin Nebati'den TÜSİAD'a seçim göndermesi
Nureddin Nebati'den TÜSİAD'a seçim göndermesi
Nureddin Nebati: Bu değişim aslında bir normalleşme
Nureddin Nebati: Bu değişim aslında bir normalleşme
Cüneyt Özdemir'den itiraf: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
Cüneyt Özdemir'den itiraf: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu halay çekti! Doların düşmesiyle ilgisi yok
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu halay çekti! Doların düşmesiyle ilgisi yok
FLASH TV Al Sana Haber'de Sisi ve Nihat Doğan arasında 'Erdoğan' gerginliği
FLASH TV Al Sana Haber'de Sisi ve Nihat Doğan arasında 'Erdoğan' gerginliği