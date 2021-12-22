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İstanbul'da tuvalette 10 bin dolara sattı üstlerini değiştirdiler: ABD'li diplomat polisten kaçamadı

İSTANBUL Havalimanı'ndan sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu yolcu yakalandı. Sahte pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomata ait olduğu ve diplomatın 10 bin dolar karşılığında yolcuya sattığı ortaya çıktı.

Suriye uyruklu R.S, Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Kendi pasaportuyla pasaport kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu arındırılmış salonda ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda diplomat olarak çalışan D.J.K ile buluştu. Yolcu bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu daha sonra yakın alanda bulunan bir tuvalete girdiler. ABD'li diplomat burada kendisine ait hususi pasaportunu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti. Pasaportu alan Suriyeli, bir süre daha yolcu bekleme salonunda beklerken, ABD'li diplomat oradan ayrıldı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerasına takılan Suriyeli yolcu bir süre daha orada bekledi. Olay yerine polis ekipleri gelerek yolcunun pasaportunu kontrol etti. Bu sırada R.S. olay yerinden kaçmaya başladı. Havalimanında bir noktada buluşan ikili, polise yakalanmamak için üstlerini değiştirdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

10 bin dolar para ele geçirildi
Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen iki yolcu polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda ABD'li diplomatın üzerinden, diplomatik pasaportu ve zarfın içinde bulunan 10 bin dolar para ele geçirildi. Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Suriyeli yolcu R.S ve ABD'li diplomat D.J.K adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu yolcu serbest bırakılırken, ABD'li diplomat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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