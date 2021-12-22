İBB'nin halk ekmek büfesinde 'ekmek yok' tepkisi Tevfik Özlü paylaştı

İBB’nin Halk Ekmek büfesinde sabah saatlerinde ekmek bulamayan bir vatandaş cep telefonu ile o anları kaydetti. 1 haftadır sabahları ekmek olmadığını söyleyen vatandaş, büfe işletmecisinin, ’Sadece kepekli ekmek var, 11.00’de gelecek’ yanıtı sonrası kahvaltı yapacakların neden mağdur edildiğini sorduğunda ise, ’Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde’ dedi.

İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Bir vatandaş telefonu ile kaydettiği görüntülerde 1 haftadır sabahları ekmek bulamadığını söyledi.

İBB Halk Ekmek büfesi işletmecisine, ’Ekmek neden yok?’ diye soran vatandaş, ’Saat 11.00’de gelecek’ yanıtını aldı. Vatandaşın, ’Kahvaltı yapacaklar ne olacak?’ sorusuna ise büfe işletmecisi, ’Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde’ cevabını verdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da vatandaşın videosunu paylaşarak, "İşte Halk Ekmek gerçeği’ dedi. İBB Halk Ekmek büfelerinin sayısının da azaltıldığı, ekmek kapasitesinin de düşürüldüğü belirtti.