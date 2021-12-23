Patates püreli tepsi köftesi nasıl yapılır?

Akşam ne yemek yapsam diye düşününler için enfes bir tarifimiz var: Patates püreli tepsi köftesi!

Evde hep aynı köfteleri denemekten sıkılanlar, farklı, herkesin afiyetle yiyebileceği bir tarif arayışında olanlar! Hadi toplanın, sizler için nefis bir önerimiz var. Ana yemek ve doyurucu yancısı içinde olan şahane lezzetlerden. Yapımı pratik ve büyük küçük herkesin yerken çok mutlu olacağı cinsten.

Karşınızda: Püreli tepsi köfte tarifimiz. Akşama ne yemek pişirsem derdinize derman olacak tarifin en güzel yanı tek tek şekil vermekle uğraşmıyor olmak. Enfes bir köfte harcı hazırlıyor, onu fırın tepsisinin içerisine aktarıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.