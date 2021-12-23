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Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı

D-100 Karayolu Çatalca mevkiinde bir TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazanın yaşandığı sırada cep telefonu ile video kaydı yapan sürücü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çatalca mevkiinde meydana geldi. Tepecik istikametine giden karayoluna bağlanan TIR, virajı alamayarak devrildi.

TIR'ın devrildiği sırada, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi. Otomobil sürücüsü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

TIR'ın devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-100 Karayolu'na bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücü de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yapıyor. 

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