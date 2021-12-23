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Isparta'da yavru köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi gitti! O anlar saniye saniye görüntülendi

ISPARTA Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Asilkale Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, yavru köpeğe çarptıktan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay sonrası Asilkale Mahallesinde yaşayan Keziban Çobanoğlu, esnaflardan güvenlik kamera görüntülerine bakarak, 155 ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine HAYDİ ekipleri tarafından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Otomobil sürücüsü tespit edilirken, para cezası uygulandı. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobil sağa dönüş yaparken, yavru köpeği ezdiği görülüyor. Köpeğin ezildiğini gören ve annesi olduğu tahmin edilen köpeğin ölen köpeğin yanına gelip koklaması da kameralar tarafından kaydedildi.

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