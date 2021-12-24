BIST 1.805
DOLAR 11,36
EURO 12,92
ALTIN 655,21
MEDYA

Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm fragmanı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlilik Hakkında Her Şey'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 28 Aralık 2021 Salı akşamı FOX'ta...

Dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Nureddin Nebati: Küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyor
Nureddin Nebati: Küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyor
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu
Covid-19 aşılarının son kullanma tarihi geçti! 1 milyon dozdan fazla aşı imha edildi
Covid-19 aşılarının son kullanma tarihi geçti! 1 milyon dozdan fazla aşı imha edildi
Isparta'da yavru köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi gitti! O anlar saniye saniye görüntülendi
Isparta'da yavru köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi gitti! O anlar saniye saniye görüntülendi
Kayseri'de ilginç olay! Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı
Kayseri'de ilginç olay! Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı
Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonet devrildi dehşet anları kamerada
Ümraniye'de ciple çarpışan kamyonet devrildi dehşet anları kamerada