Nureddin Nebati: Küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyor

NTV'de sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de sorularını yanıtladı.

Nebati, "15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.