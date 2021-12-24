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EKONOMİ

Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında doların çakılmasıyla kaybedenin küçük yatırımcı olduğunu söyledi. CHP, bunun üzerine "Küçük yatırımcıyı çarptılar" eleştirisi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında yeni ekonomik modeli ve dolardaki düşüşü anlattı. Bakan Nebati, dolardaki düşüşle asıl kaybedenin küçük yatırımcı olduğunu söyledi. CHP'den anında cevap geldi...  İşte Bakan Nebati'nin o açıklaları ve CHP'nin cevabı:

- Küçük yatırımcıya yazık oluyor. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü.

- Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde, aklı başındaki bir finansör Türkiye’de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir.

- Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar.

- Ama biz 'sakın inanmayın, bu bir köpüktür' diye defalarca uyardık, dinlemediler...

“DÖVİZİN ATEŞİ KÜÇÜK YATIRIMCIYI ÇARPARAK SON BULDU”

Bakan Nureddin Nebati’nin konuşmanın video kesitini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Daha ne desin? Emeğini, alın terini, satın alma gücünü korumak için döviz alan vatandaşın nasıl çarpıldığını gayet güzel anlatmış Bakan. Erdoğan'ın sürekli harladığı dövizin ateşi, Bakanın tabiriyle ‘küçük yatırımcıyı’ çarparak son buldu” ifadelerini kullandı.

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