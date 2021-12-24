Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında doların çakılmasıyla kaybedenin küçük yatırımcı olduğunu söyledi. CHP, bunun üzerine "Küçük yatırımcıyı çarptılar" eleştirisi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında yeni ekonomik modeli ve dolardaki düşüşü anlattı. Bakan Nebati, dolardaki düşüşle asıl kaybedenin küçük yatırımcı olduğunu söyledi. CHP'den anında cevap geldi... İşte Bakan Nebati'nin o açıklaları ve CHP'nin cevabı:

- Küçük yatırımcıya yazık oluyor. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü.

- Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde, aklı başındaki bir finansör Türkiye’de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir.

- Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar.

- Ama biz 'sakın inanmayın, bu bir köpüktür' diye defalarca uyardık, dinlemediler...