Rasim Ozan Kütahyalı kızlarının isim babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasını anlattı: Ulan toptancı...

Rasim Ozan Kütahyalı ikiz kızları Ayşe ve Betül'ün isim babası olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yıllar önce bebekleri doğduğunda yaptığı şakayı, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube programında anlattı.

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da ünlüleri ağırladığı ve özel hayatlarından işlerine kadar bilinmeyenlere yer verdiği 'Gör Beni' programına konuk oldu.

İkiz kızları Ayşe ve Betül'ün isimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan koymuş

Nagehan Alçı ile evliliğinden, 3 yıl önce 'Boşnaklarla' ilgili yaptığı ve kendisinin de 'yersiz ve en gereksiz çıkışım' diyerek nitelendirdiği açıklamasına kadar pek çok konuya değinen Rasim Ozan Kütahyalı, 8 yaşındaki ikiz kızları Ayşe Ela ve Betül Yasemin'in isimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu anlattı.

Erdoğan, Nagehan Alçı'ya 'Ayşe Betül ismini çok severim' demiş

Kütahyalı, eşi gazeteci Nagehan Alçı'nın 9 yıl önce ikiz kızlarına hamile iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci ekibiyle bir arada olduğu bir uçak seyahatinde, Alçı'ya "Nagehan hamileymişsin, hayırlı olsun. Kız olursa ben Ayşe Betül ismini çok severim" diye isim tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Bebekler ikiz olunca isimleri bölmüşler...

Eşi Nagehan Alçı ile bu tavsiye üzerine konuştuklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sevdikleri bir insan olması nedeniyle bu ismi koymaya karar verdiklerini, hamileliğin ikiz olduğunu öğrendiklerinde de isimleri 'Ayşe Ela' ve 'Betül Yasemin' olarak bölüştürdüklerini ifade etti.

Kütahyalı bu anısının komik bir sonla bittiğini, Erdoğan'ın bebeklerin doğumunun ardından kendisini aradığını, 'Sen perakendeci değil toptancısın, benim isimleri de ikiye bölmüşsün' diye espri yaptığını anlattı.

İşte ROK'un kendi ağzından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'isim' şakası:

İşte "Nagehan (Alçı) uçağa biniyor, Tayyip Bey duyuyor 'Hamileymişsin Nagehan hayırlı olsun' diye. Tayyip Bey 'Kız olursa ben Ayşe Betül ismini çok severim' diyor. Sonra Nagehan da bana söyledi. Ben de 'İsmini koyalım sevdiğimiz bir insan, tarihi bir karekter' dedim. Sonra ikiz kız oldu, biz de Ayşe Ela, Betül Yasemin koyduk.

"Ulan ikiz olmuş sen parekendeci değil toptancısın"

O zaman Tayyip Bey beni aradı 'Ulan ikiz olmuş sen parekendeci değil toptancısın. Benim isimleri de ikiye bölüp paylaştırmışsın' dedi" sözleriyle anlattı. Öte yandan, açıklamalarının ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şuanki durumdan memnun olmadığını düşündüğünü ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'nin birinci sınıf özgürlükçü demokratik bir ülke olacağına artık inanmadığını söyledi.

Eşi Nagehan Alçı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

İyi bir aşık, tutkulu bir eş olduğunu belirten Kütahyalı, kendisini üzebilecek tek şeyin sevdiklerinin ihaneti olacağını söyledi. Kütahyalı, kendisinin bazı söylem ve çıkışlarının eşi Nagehan Alçı'yı da zora soktuğunu kabul ettiğini ifade etti.