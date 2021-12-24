BIST 1.848
DOLAR 11,64
EURO 13,17
ALTIN 686,26
YEREL

İzmir'de kuyumcudan hırsızlık! Hesaplama yapıldığı sırada cebine atmış

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 kişinin girdikleri kuyumcudan altın yüzük çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Mehmet Emin Turan (30) ile abisine ait kuyumcuya gelen biri kadın 2 zanlı, yüzük almak istediklerini söyleyip uzun süre modellerine baktıktan sonra dükkandan çıktı.

Çift gittikten sonra tablada yüzüklerden birinin olmadığını fark eden Turan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Kamera kayıtlarında yüzüklerin fiyatını soran kadın şüphelinin hesaplama yapıldığı sırada tezgahın önünü kapattığı, erkek zanlının da bir yüzüğü cebine koyduğunu gören Turan, polise başvurdu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Turan, şüphelilerin yüzüğü geri getirmeleri halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu
Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Dolarda çarpılan küçük yatırımcı oldu
Mahkum 4. bölüm fragmanı
Mahkum 4. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 4. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 4. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm fragmanı
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
Nureddin Nebati: Küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyor
Nureddin Nebati: Küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyor