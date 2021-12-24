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POLİTİKA

AK Parti kurucusu canlı yayında söyledi! Erdoğan Katar'da cihad ediyor, Müslümanlar onu halife olarak görüyor

AK Parti'nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran, katıldığı televizyon canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İslam dünyası onu halife olarak görüyor" dedi. Erdoğan'ın Somali'de, Katar'da, Yemen, Libya'da küffara karşı cihad yaptığını ve bir mücahit olduğunu söyledi. Baran daha önce de "Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci Atatürk'tür" demişti.

AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan ve bir dönem de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatlığını yapan Latif Cem Baran, Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın mücahit olduğunu belirten Baran, tüm dünyadaki Müslüman coğrafyasında Erdoğan'ın halife olarak görüldüğünü söyledi. İşte Baran'ın Erdoğan'la ilgili o sözleri... 

Erdoğan, Türkiye'de mazlumların duası, rüyaların tezahürü

- AK Parti 2002'de 367 milletvekili çıkartmıştı, o zaman biz Recep Tayyip Erdoğan 367 defa seçildi dedik. Analizimiz buydu. Durum bu. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de mazlumların duası, insanların geçmişten beri rüyalarının tezahürü oldu bence. Hep bunları hayal ederdik.

-  Erbakan Hoca demez miydi, ‘2 tane F-16 gönderemediniz Bosnalıların üstüne.' Kendisi füze fabrikası kurdurmuştu oraya. O zamanın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de gülerek dinlemişti.

* Biz o zamanlar bizim Müslüman devletimiz ‘neden 2-3 F-16 gönderemiyoruz, neden asker gönderemiyoruz? diye. Çeçenistan'da da aynı. Ama birçok kişi oraya gitti, şehit gazi oldu.

Erdoğan mücahittir. Somali'de, Katar'da cihat ediyor

* O gün halk cihadı yapıyordu bugün devlet Müslümanca, mümince düşünüp, cihat yapıyor.  Bugün Recep Tayyip Erdoğan mücahittir. Somali'de, Katar'da cihat ediyor.

Bugün tüm dünyadaki Müslümanlar, Erdoğan'ı halife olarak görüyor

* Yemen'de, Libya'da cihat ediyor. Kimle savaşıyor? Küffarla savaşmıyor mu? Bugün tüm dünyadaki Müslümanlar, biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz, onlar da emin olun halife olarak görüyorlar.

Baran, daha önce de Erdoğan için 'İkinci Atatürk'tür demişti

AK Partili Baran geçtiğimiz Mayıs ayında da katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ı Atatürk'e benzetmiş ve şunları söylemişti:

- Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye'yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuştur. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk'tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı olmazsa Türkiye çok içine kapanık, çok kötü günler yaşayacağını düşünüyorum.

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