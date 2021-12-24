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Aslıhan Doğan Turan'ın evindeki siyah tuvalet kağıdının fiyatı ne? İşte dudak uçuklatan rakam

TV8'de 2. Sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan, futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan sosyal medyaya düşmesiyle tartışma konusu olan evindeki 'siyah tuvalet kağıdı' ile ilgili açıklama yaptı. Siyah tuvalet kağıdının fiyatı ise dudak uçuklattı....

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonlşa canlı bağlantı yaparak katılan, ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyada hakkında çıkan ve dile düşen 'siyah tuvalet kağıdı' konusuna açıklık getirdi. Sosyal medya influencer'ı arkadaşı Ala Tokel'in evine geldiği bir günde çekip paylaştığı 'siyah tuvalet kağıdı' ile sosyal medyada 'görgüsüzlükle' itham edilen Aslıhan Doğan Turan'ın yurtdışından getirttiğini söylediği tuvalet kağıdının fiyatı ise duyanı şoke eden cinsten... 

Instagram profilindeki fotoğraflarının neredeyse yüzde 90'ı siyah beyaz olan, ev dekorasyonunda siyah başta olmak üzere koyu tonları tercih eden, kişisel giyim stilinde de hep siyahlara bürünen Aslıhan Doğan Turan'ın tuvalet kağıdı da 'siyah' çıktı!

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