Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması: Amacımız oynaklığı azaltmak

Yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu son gelişmeler vatandaşlarımızın Türk lirasına (TL) olan güvenini gösteriyor. TL mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde oldu" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

Erdoğan, "Bu son gelişmeler vatandaşlarımızın Türk lirasına (TL) olan güvenini gösteriyor. Vatandaşımız hızla kapılara dizilerek dolarlarını bozdurmaları kendi paralarına olan güvenin en büyük göstergesi. Amacımız kur oynaklığını azaltmaktır. TL mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde oldu.

"Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin"

Eğer gereken adım atmazlarsa yasal tüm adımları biz atacağız. Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum. Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.