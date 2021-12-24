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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankasının attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz

Yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda yine faizi indiriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

Erdoğan, "Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun uygulamasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 ya da 6'ya kadar düştü. Enflasyonda 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Gezi olayları patlak verdi. Bunun arkasında malum güçler Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef yalandan sürekli nemalanan Bay Keman, 'Faizi 0'a indirin. CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız' dedi. Geçenlerde de artırın dedi. Şu anda yine faizi indiriyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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