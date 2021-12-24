Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi

Yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) tepki çeken bildirisi hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi programı ve küresel gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) tepki çeken bildirisi hakkında, "Özellikle ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) garip bir açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür. Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim" ifadelerini kullandı.