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Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı

ŞİŞLİ'de bir alışveriş merkezinde bulduğu kredi kartını kullanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistin uyruklu O.A'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi.

Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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