BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
GÜNCEL

Kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü! O anlar kamerada

SULTANGAZİ'de kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Aralık Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı. Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı. Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Düşen kadına çevredekiler yardım etti. Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı
Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi! Doları düşüren 'kur korumalı mevduat' caiz mi faiz gibi haram mı?
Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi! Doları düşüren 'kur korumalı mevduat' caiz mi faiz gibi haram mı?
Kaderimin Oyunu 5. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 5. bölüm fragmanı
Yasak Elma 126. bölüm fragmanı
Yasak Elma 126. bölüm fragmanı
İlham Aliyev'in barfiks performansı beğeni topladı
İlham Aliyev'in barfiks performansı beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankasının attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankasının attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması: Amacımız oynaklığı azaltmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması: Amacımız oynaklığı azaltmak
Bakan Karaismailoğlu’ndan esnafa: Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim
Bakan Karaismailoğlu’ndan esnafa: Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim