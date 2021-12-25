Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u ağırladığı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan sarı kırmızılıların golleri Feghouli ve Kerem'den geldi.Abone ol
Galatasaray Antalyaspor karşısında ligdeki kötü gidişe nihayet dur dedi ve iki farklı skorla maçı kazanmayı bildi. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. 45+1. dakikada sahneye çıkan Feghouli, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Galatasaray galibiyeti rahat aldı
İkinci yarıda da baskısını devam ettiren Galatasaray, 52. dakikada Kerem'in nefis golüyle skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 27 puanda ilk yarıyı kapattı.