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Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri

Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri

Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u ağırladığı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan sarı kırmızılıların golleri Feghouli ve Kerem'den geldi.

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Galatasaray Antalyaspor karşısında ligdeki kötü gidişe nihayet dur dedi ve iki farklı skorla maçı kazanmayı bildi. Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. 45+1. dakikada sahneye çıkan Feghouli, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Galatasaray galibiyeti rahat aldı
İkinci yarıda da baskısını devam ettiren Galatasaray, 52. dakikada Kerem'in nefis golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 27 puanda ilk yarıyı kapattı.

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