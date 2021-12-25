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Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti

Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti

Nazilli'den çıkan ilk milli futbolcu olan Doğan Akı, 85 yaşında hayatını kaybetti

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 Nazilli'de 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan Altay'a transfer olan, ardından Beşiktaş, İzmirspor ve Karşıyaka'da forma giyen eski milli futbolcu Doğan Akı'nın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Akı'nın cenazesi yarın Nazilli Yıldırım Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



Doğan Akı kimdir?
İzmir'de yaşayan ve Nazillili olan Doğan Akı, 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan sonra Altay'a ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Akı, A Milli Takım oyuncusu olarak birçok maçta Türkiye'yi temsil etti. Nazilli'den çıkan ilk milli takım oyuncusu olan Akı, futbolu bıraktıktan sonra 16 yıl antrenörlük yaptı.

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