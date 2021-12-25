BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı

Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı

Kırıkkale'de konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırırken, iktidara da teşekkür etti.

Abone ol

Kırıkkale'de konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "SİHA'lar hakikaten bizi sevindirdi. Demek ki sahada biz işi ehline verir ve o sahada gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kırıkkale'de partisinin 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda partililere seslenen Karamollaoğlu, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, problemlerin çözülmesi, sıkıntıların giderilmesinin siyasi partilerin görevi ve arzusu olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sorunların çözülmesine yönelik önerilerde bulunduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Siyasette elbette partilerin farklı görüşleri olacaktır. Ülkemizin problemleri var. Bir takım sıkıntılarımız var. Bu problemlerin çözülmesi sıkıntıların giderilmesi siyasi partilerine her birinin görevidir, arzusudur. Ancak biz problemlerimizi görüşürken, çözüm önerilerimizi ortaya koyarken, illa da bir birimizi tahkir etmek, bir birimize hakaret etmek mecburiyetinde miyiz? Üzülerek ifade ediyorum ama geçmişte de tenkitler elbette oldu, olacaktır. Bu gayet tabii bir iş ama ben siyasetin bu kadar gerildiğine, insanların bu kadar ağır bir şekilde tahkir edildiğine emin olun şahit olmadım" dedi.

SİHA'lar bizi sevindirdi

Çip krizinin sadece Türkiye’de değil, dünyada yaşandığını ifade eden Karamollaoğlu, otomotiv sanayisinde araba imalatının 3’de 1’e düştüğünü belirterek, "Bugünkü elektronik cihazlarda çip diye bir şey var. Ne oldu? Bütün dünyada sadece bizde değil, bir sıkıntı meydana geldi. Otomotiv sanayinin araba imalatı 3’de 1’e düştü. 3’de 1. Niye? O parça bizde olmadığı için sadece o değil ki birçok kritik parça var. Biz bunları üretmiyoruz. Son zamanlarda da şunu söyleyeyim. Ama bu geç kalmış bir iş. SİHA'lar hakikaten bizi sevindirdi. Demek ki sahada biz işi ehline verir ve o sahada gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük. Uçak motorlarını, jet motorlarını, çeşitlerini üretmeye başladık. Prototiplerini yaptık. Ama bunun tatbikata konulması dedikleri gibi iki yılda olmaz, en az 7-8 yıl gerekir. O zaman ciddi önem vermek lazım. Tahsisleri ihmal etmemek lazım" diye konuştu.

İktidar partisine müteşekkiriz

İktidar partisine İmam Hatip Okulları açtığı ve başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığı için müteşekkir olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak, içine sürüklendiği problemlerden kurtarmak bizim görevimiz. Biz iyi yapılan işe de iyi deriz. Allah razı olsun İmam Hatip Okulları açıldı, başörtüsü problemi çözüldü. Bundan dolayı iktidar partisine müteşekkiriz. Biz bu yapılanı görmezden gelemeyiz. Ama yapılmayanı görmekte bizim vazifemiz. Onu telafi etmekte bizim vazifemiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından genel kurulda yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Veysel Kutluca yeniden il başkanı seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Zekeriya Ünlü çocukları kaç tane oğlu kiminle evli?
Zekeriya Ünlü çocukları kaç tane oğlu kiminle evli?
Zekeriya Ünlü eşi kimdir kaç tane çocuğu var? Zekeriya Ünlü ailesi
Zekeriya Ünlü eşi kimdir kaç tane çocuğu var? Zekeriya Ünlü ailesi
Zekeriya Ünlü kimdir aslen nereli kaç yaşında? Zekeriya Ünlü oğlu kimdir?
Zekeriya Ünlü kimdir aslen nereli kaç yaşında? Zekeriya Ünlü oğlu kimdir?
Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Okey masasında ıstakalı saldırı
Okey masasında ıstakalı saldırı
NATO Rusya Konseyi toplanıyor Anlaşmazlıklar masaya yatırılacak
NATO Rusya Konseyi toplanıyor Anlaşmazlıklar masaya yatırılacak
Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti
Milli futbolcu Doğan Akı hayatını kaybetti! Beşiktaş'ta forma giymişti
CHP'li Faik Öztrak'tan kur korumalı TL vadeli mevduat eleştirisi: Kur 12-13 liralardayken neden yapmadınız?
CHP'li Faik Öztrak'tan kur korumalı TL vadeli mevduat eleştirisi: Kur 12-13 liralardayken neden yapmadınız?