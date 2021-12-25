Zekeriya Ünlü eşi kimdir kaç tane çocuğu var? Zekeriya Ünlü ailesi

Sıra gecelerinin aranan ismi, ünlü türkücü Zekeriya Ünlü bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Türküleriyle dillerden düşmeyen Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları, türküleri nelerdir soruları ise merak konusu oldu. 59 yaşında olan Zekeriya Ünlü aslen Şanlıurfali ve 2 tane oğlu var. Peki Zekeriya Ünlü eşi kimdir?

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Şarkılar Bizi Söyler programının sıra gecesi konuğu olarak ekranlara gelen Zekeriya Ünlü’nün hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Türküleriyle dillerden düşmeyen Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları, türküleri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Birçok albüm çalışması olduğu bilinen şarkıcının asıl çıkışı ''Bu Adam Benim Babam'' albümü ile olmuştur. İşte İbo Show konuklarından Zekeriya Ünlü hakkında bilgiler!

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Memleketi'nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Zekeriya Ünlü eşi ve oğulları

İlk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı. Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor. Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.