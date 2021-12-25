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Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 128 milyon 349 bin 256'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 109 oldu.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!'' ifadelerini kullandı.

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