Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Acun teklif yapmış

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların gündeminde olan Vedat Muriqi'e en ciddi teklifi Acun Ilıcalı'nın yaptığını belirtti.

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Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muriqi'in geleceğine ilişkin ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Dilmen, Kosovalı golcüye Acun Ilıcalı'nın teklif yaptığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var"

Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için."