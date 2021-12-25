BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gözü dağlanan ve işkence edilen sokak köpeği tedavi altına alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Abone ol

İlçe merkezinde iki gözü dağlanmış işkence edilmiş sokak köpeğini görenler, Alaplı Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler, sokak köpeğini alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin iki gözünün dağlandığı, ayrıca ayaklarından da yara aldığı tespit edildi.

"Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz"
Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Burada getirildiğinde sağlık durum iyi değildi. Gözlerine ciddi şekilde zarar verilmiş. Ayrıca ayaklarından da yaralanmış. İlk tedavisini hemen yaptık. Sağlık durumu pek iyi değil. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Köpeğin hayati tehlikesi sürüyor
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeği gözleri dağlanmış halde bulduklarında çok üzüldüklerini ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
Kahtalı Miçe çocukları kaç tane oğlu ve kızı kimdir?
Kahtalı Miçe çocukları kaç tane oğlu ve kızı kimdir?
Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı
Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?
Zekeriya Ünlü çocukları kaç tane oğlu kiminle evli?
Zekeriya Ünlü çocukları kaç tane oğlu kiminle evli?
Atina'yı Türk İHA’ları korkusu sardı! Acil toplantı yapıp önlem için görüştüler
Atina'yı Türk İHA’ları korkusu sardı! Acil toplantı yapıp önlem için görüştüler
Zekeriya Ünlü eşi kimdir kaç tane çocuğu var? Zekeriya Ünlü ailesi
Zekeriya Ünlü eşi kimdir kaç tane çocuğu var? Zekeriya Ünlü ailesi