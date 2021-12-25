Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki

Evinde Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler, korneri gösterdi.

Abone ol

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un konuğu Başakşehir oldu. Bu keyifli mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçın son anlarına girilirken, Trabzonspor ceza alanında havalanıp sol çapraza doğru açılan topa Siopis'le birlikte hamle yapan Hasan Ali, topa vurmak isterken önce eline çarpan top kornere çıktı.

Trabzonspor cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem köşe gönderini gösterdi. Trabzonsporlular sosyal medyada Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. VAR'a bile gitmeyen hakeme öfkeli olan taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş maçında Larin'e çalınan penaltıyı hatırlatıp tepki gösterdiler.