BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki

Evinde Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler, korneri gösterdi.

Abone ol

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un konuğu Başakşehir oldu. Bu keyifli mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçın son anlarına girilirken, Trabzonspor ceza alanında havalanıp sol çapraza doğru açılan topa Siopis'le birlikte hamle yapan Hasan Ali, topa vurmak isterken önce eline çarpan top kornere çıktı.

Trabzonspor cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem köşe gönderini gösterdi. Trabzonsporlular sosyal medyada Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. VAR'a bile gitmeyen hakeme öfkeli olan taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş maçında Larin'e çalınan penaltıyı hatırlatıp tepki gösterdiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası vurgusu: Alışacaksınız buna
Kahtalı Miçe çocukları kaç tane oğlu ve kızı kimdir?
Kahtalı Miçe çocukları kaç tane oğlu ve kızı kimdir?
Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı
Temel Karamollaoğlu, Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?
Kahtalı Mıçı kaç yaşında gerçek adı ne eşi Hülya Aslan kimdir?