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İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

Önceki akşam Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı.

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İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, hayranlarını selamladı.

Amasya'dan kendisini dinlemeye gelen hayranına jest
'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

Borcunu ödeyecek
Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

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