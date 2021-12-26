Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık-30 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Raporda, özellikle perşembe gününe dikkat çekilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.

Sağanak uyarısı yapılan iller

Yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı;

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.

Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller;

Bolu, Çankırı, Kastamonu

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