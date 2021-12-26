BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık-30 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Raporda, özellikle perşembe gününe dikkat çekilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.

Sağanak uyarısı yapılan iller
Yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı;

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.

Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller;

Bolu, Çankırı, Kastamonu

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te ikna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluştu
Gaziantep'te ikna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluştu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama: Haberler doğru
Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama: Haberler doğru
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak
İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar