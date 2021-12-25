Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golsüz beraberlikle sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim. İki direk var, inşallah bu alışkanlık haline gelmez. Oyun olarak kazandık. Yönetim olarak, hocamız ve oyuncuları tebrik etmekten başka söz bulamıyorum. Çizgiyi burada çekiyoruz, Yeni Malatyaspor maçıyla lig bizim için yeniden başlayacak.

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var. İkinci yarının 5-6 maçı çok önemli. Taraftarımız sabırlı olsun. Bu puan kayıpları da olacak. Daha az kayıpla ve eksikleri tamamlayarak, ikinci yarıda mevcut çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun bizi nereye götüreceğini görüyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır.

"Herkes işini yapsın"

İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler, algı üzerine konuşmak istiyorum. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın.

"Sesini duyuracak mikrofon bulamıyorlar"

Trabzonspor Başkanı konuşuyor 11 mikrofon, 8-10 kamera! Bir başka Anadolu kulübü başkanı ise maç sonu 2-3 mikrofon buluyor. Sesini duyuracak mikrofon bulamıyor.

"Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz"

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur. Hatta tüm kulüplerimizdir. Üç büyük kulübü, Başakşehir'i de bu kapsamın dışında tutmuyorum.

"Bu vahim bir konu"

Temsilciler kurulu hakkındaki iddialarla ilgili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların atıldığı insanı temize çıkarmalılar.

"MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz"

Üst klasmana yükselecek hakemler için de torpilliler ve torpilsizler olarak ikiye ayrılma! Üste terfi için verilen isimler olduğu iddia ve ifade ediliyor. MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz.