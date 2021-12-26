BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  SPOR
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama: Haberler doğru

Başakşehir'den Edin Visca transferi için açıklama: Haberler doğru

Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Edin Visca transferi konusunda sorulan soruya net cevap veren Sözer, "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Erdinç Sözer "Atmosfer çok güzeldi. Burada başarılı oynamak kolay değil, takımı tebrik ediyorum. Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz. Takımın oyunundan memnunuz. Emre Hoca ile birlikte güzel çalışıyoruz. Gelişmemiz çok güzel. Bir iki adım daha atmamız lazım. Bu tip güçlü takımları da yenmek için bunu yapmalıyız." dedi.

"Çıkan haberler doğru"
Edin Visca ile ilgili transfer sorusunu yanıtlayan Erdinç Sözer "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı. Edin Visca'nın devre arasında Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka
İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar
Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar
Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kaleye giren silahlı kişi tutuklandı