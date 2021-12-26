Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı

Yılın son günlerinde döviz kurlarında meydana gelen düşüşün fiyatlara indirim olarak yansıması beklenirken, Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da 25 bin firma ve 25 milyondan fazla ürünle indirim için harekete geçti. PttAVM.com geçtiğimiz yıl başlattığı "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" kampanyası kapsamında, bu pazar gününden başlayarak yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimler yapacak.

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Döviz kurlarında aşağıya doğru yaşanan hareket e-ticaret sektörüne de indirim olarak yansıyacak. Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, dünya genelinde indirim ayı olarak görülen Kasım ayından ne sektörün ne de vatandaşların umduğunu bulamadığını belirterek, "Son indirim dönemi aslında kimseyi mutlu etmedi. Bunda gerek döviz kurlarındaki oynaklık gerekse de tedarikçilerin tatmin etmeyen indirimleri etkili oldu" diye konuştu.

Türkiye'ye özgü indirim dönemi başlattık

"Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatan Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıl bize özgü bir indirim dönemi başlattık. Ülkemizin kendine özgü indirim gününün olmasını istedik ve her yılın son pazar gününü 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettik. Oldukça sevildi. Bu uygulamayı bu yıl da büyük indirimlerle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı alışverişleri şimdiden arttı

Sabah'ın özel haberine göre geçtiğimiz yıl pandemi döneminin yasakları içerisinde bir yılbaşı geçtiğini söyleyen Çevikoğlu, "Bu yıl daha farklı bir yıl sonu bizleri bekliyor. Alışverişler, hediyeleşmeler daha aktif olacak." dedi.

Muhtemel fırsatçılığa karşı yakın takip

Kampanyanın kapsamına dair bazı bilgileri de paylaşan Çevikoğlu, "Tüketicileri yüzde 25'ten yüzde 70'lere varan indirimlerle buluşturacağız. Kampanyamız pazar günü başlayacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürecek. Bu dönem vatandaşlarımız için de, pazar yerimizde faaliyette olan satıcılarımız için de bir fırsat olacak. Öte yandan indirim noktasında muhtemel fırsatçılıkları da yakından takip edeceğiz" diye konuştu.