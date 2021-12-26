Haldun Demirhisar kimdir kaç yaşında evli mi ne iş yapar?

İş insanı Haldun Demirhisar geçen gece şarkıcı Aleyna Tilki ile yakalandı. Daha önce de Serenay Sarıkaya ile yakalanan iş insanı Haldun Demirhisar evli ve iki çocuk babası. Magazin basınında yer alan bu olaydan sonra Haldun Demirhisar'in kaç yaşında olduğu ve eşi merak konusu oldu. Peki Haldun Demirhisar kiminle evli eşi kimdir?

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Adı sık sık aşk haberleri ile gündeme gelen iş insanı Haldun Demirhisar, bu kez de şarkıcı Aleyna Tilki ile gecelerde yakalandı. Serenay Sarıkaya ile de bir dönem adı çıkan iş insanı Haldun Demirhisar evli ve 2 çocuk babası. Bazı eğlence mekanlarının işletmeciliğini yapan Haldun Demirhisar İzmirli.

Haldun Demirhisar, Aleyna Tilki ile gündeme gelmesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İzmirli olan Haldun Demirhisar, kentteki bazı mekanların işletmeciliğini yapmaktadır. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? İşte, bir dönem Serenay Sarıkaya ile de adı anılan ve şu an Aleyna Tilki ile sevgili olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'ın biyografisi hakkında detaylı bilgiler

Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" demişti.

Haldun Demirhisar son olarak Aleyna Tilki ile görüntülendi.