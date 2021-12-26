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Rize'de dehşet! Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rize'de dehşet! Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 RİZE'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu. Çiftin, ölüm nedeni araştırılıyor.

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Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi.

Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan ciftin yanında tabanca da bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.

Çiftin cesetleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. 

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