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İran Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

 İRAN yönetimi, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında bugünden itibaren kara sınır kapılarını 15 gün süreyle kapatma kararı aldı.

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Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Latifi, kara sınır kapılarının 15 gün süreyle yolcu geçişlerine kapalı olacağını ancak ticari giriş-çıkışların devam edeceğini söyledi.

Kararın, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun talebi doğrultusunda Omicron varyantının yayılmasını önlenmek amacıyla alındığını aktaran Latifi, Türkiye, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Pakistan ile olan kara sınır kapılarının bugünden itibaren 15 günlük süreyle kapalı olacağını ifade etti.

Bu süre boyunca daimi ikameti ya da tahsil, ticari ve sağlık vizeleri bulunanların kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapabileceğini söyleyen Latifi, ticari faaliyetlerin de eskisi gibi devam edeceğini kaydetti.

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