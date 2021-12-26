Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Amsterdam fotoğrafları instagramdan sildi

Cesur ve müstehcen sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Merve Taşkın'ın Amsterdam'daki seks müzesinden paylaştığı pozlar başını yaktı ve 5 ay hapis cezası aldı. Bu paylaşımlar sonrasında olay olan Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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'Artık bakire değilim' açıklamasıyla akıllara kazınan ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Hollanda'da gitmiş olduğu seks müzesi ve Red Light District'teki pozlarıyla epey konuşulmuştu Taşkın'a bu paylaşımları nedeniyle 5 aylık hapis cezası verildi. Peki Merve Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü isim daha öncesinde yaptığı ‘Artık bakire değilim’ paylaşımıyla epey konuşulmuştu.

Ünlü fenomen geçtiğimiz yıl Amsterdam’daki seks müzesine gitmiş ve eğer 10 bin beğeni gelirse bu fotoğrafları yayınlayacağını söylemişti.

Ancak kendisinin verdiği o pozlar sebebiyle Taşkın’a müstehcenlik suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin davası sonuçlandı: Taşkın 5 için aylık hapis cezası istendi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyleyerek, ‘Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil’ açıklamasında bulundu. Taşkın’a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halle birlikte cezayı 5 aya düşürdü. Sosyal medya fenomeni önümüzdeki 5 yıl boyunca denetime tabi tutulacak. Eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 ay cezaevine girecek…

Merve Taşkın kimdir: 1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.