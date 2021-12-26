BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Güngören'de tramvay yolunda iki araç çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güngören'de tramvay yolunda iki araç çarpıştı

İstanbul Güngören'de tramvay yolunda iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Bir sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle Bağcılar Güngören arası tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 HR 9765 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan 34 DRS 500 plakalı otomobil, tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağcılar - Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin aracı tramvay yolundan kaldırmasıyla birlikte seferler yeniden başladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı
Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Haldun Demirhisar eşi kimdir kiminle evli? Haldun Demirhisar serveti ne iş yapıyor serveti
Haldun Demirhisar eşi kimdir kiminle evli? Haldun Demirhisar serveti ne iş yapıyor serveti
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Amsterdam fotoğrafları instagramdan sildi
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Amsterdam fotoğrafları instagramdan sildi
İran Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor
İran Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor
Merve Taşkın Amsterdam seks müzesindeki pozları başını yaktı
Merve Taşkın Amsterdam seks müzesindeki pozları başını yaktı
Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı
Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı
Suçluyu bulmak için evin kapısına gizli kamera yerleştirdi görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı
Suçluyu bulmak için evin kapısına gizli kamera yerleştirdi görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı
Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi
Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi
İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü