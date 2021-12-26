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Zemheri ne demek ne zaman başlar 2021 kaç gün sürer?

Zemheri ne demek ne zaman başlar 2021 kaç gün sürer?

Halk arasında karakış olarak bilinen zemheri ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Havaların soğuması ve ülkemizde yer yer kar yağışının ortaya çıkmasıyla birlikte zemheri merak konusu oldu. Peki zemheri nedir, zemheri ayı ne zaman başlar, ne zaman biter?

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Halk arasında karakış olarak bilinen zemheri ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Havaların soğuması ve ülkemizde yer yer kar yağışının ortaya çıkmasıyla birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Peki zemheri nedir? Zemheri ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte zemheri ayı olarak adlandırılan zaman dilimi hakkında bilgiler...

Kış mevsiminin belirli bir dönemi için kullanılan zemheri terimi aynı zamanda karakış olarak da biliniyor. Zemheri ayı, sıcaklık dalgalanmasının fazla olduğu bir kısmı sonbahara bir kısmı kışa benzeyen bir dönem olarak dikkat çekiyor. Peki zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte zemheri ayı başlangıç ve bitiş tarihi...

Zemheri nedir: 
Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ne zaman başlar: 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla zemheri ayının bittiğini söyleyebiliriz. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

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