TURKOVAC aşısı ne zaman kullanılacak kimlere TURKOVAC aşı yapılacak?

Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Covid-19’a karşı geliştirilen ve acil kullanım onayı alan Turkovac aşısının, ne zaman kullanıma geçeceği pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TURKOVAC aşısı ne zaman kullanılacak?

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Covid-19'a karşı ERÜ, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle geliştirilen, yerli ve milli inaktif Turkovac aşısı, acil kullanım onayı aldı. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait ilaç deposuna sevk edilen ilk yerli Covid-19 aşılarının analizine başlandı. 150 bin doz aşı, analiz çalışmasının ardından gelecek hafta uygulanmak üzere 81 ile dağıtılacak. İşte, yerli aşıda son durum...

Aşıların analizi başladı: Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın, üretim tesisinden ilk sevkiyatı, Ankara'ya gerçekleşti. Dün gece 150 bin doz Turkovac aşısı, TIR’larla Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç deposuna getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Yamanoğlu, ilk etapta 150 bin doz aşının getirildiğini söyleyerek, ihtiyaca göre sevkiyatların devam edeceğini söyledi. Yamanoğlu, aşıların analizlerinin ve karekod işlemlerinin tamamlanmasının ardından dağıtım sürecinin başlayacağını belirtip, "Önümüzdeki hafta dağıtımını yapmayı ümit ediyoruz. Aşılar burada 2 ile 8 derecede soğuk zincirde muhafaza ediliyor. 1 flakonun içinde 5 kişilik doz var. Kontrol ve karantina süresinin tamamlanması ile 81 ile dağıtımı yapılacak şekilde planlaması olacak" dedi.

16-18 yaş grubuna çalışma:

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac'ın 2 doz Sinovac olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmada, gönüllülerin yüzde 70'inin aşılandığını belirterek, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac'ın etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak" dedi.

Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşının hatırlatma dozu olarak kullanıldığı çalışmada gönüllülerin yüzde 70'e yakınının aşılandığını kaydedip, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac aşısının etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde 2 doz Biontech olanlar üzerinde Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmamız da başlayacak. Aşımızın acil kullanım onayı alındı; ama bunların da kısa süre içinde tamamlanıp, uluslararası makalelerde etkinlik ve güvenliliğini yayımlamış olmamız, çalışmamızın güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle kriterlere uyan tüm gönüllüleri çalışma merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

TURKOVAC aşısı ne zaman uygulanacak:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız’ cümlesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız’ cümlesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.